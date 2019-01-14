İşte Tam Pastane Çöreği ? Hazırlarından Hiç Farkı Olmayan Paskalya Çöreği Tarifi
1 saat önce
Örgü şeklinde yapılan ve görüntüsü ile büyük ilgi gören Paskalya çöreği henüz denememişseniz kaçırmamanız gereken bir lezzettir.
Örgü şeklinde yapılan ve görüntüsü ile büyük ilgi gören Paskalya
çöreği henüz denememişseniz kaçırmamanız gereken bir lezzettir. Yapımı oldukça kolay olan ve pastanelerde sık sık gördüğümüz Paskalya çöreğini artık evlerinizde kendinizde yapabilirsiniz. Kahvaltıya, günlere, beş çaylarına yapabileceğiniz tadan herkesin çok beğeneceği bu çöreğin tatlısı yapıldığı gibi tuzlusu da yapılabilmektedir, ancak en çok tatlısı tercih edilmektedir. Artık pastaneden almanıza gerek kalmadan evlerinizde yapabileceğiniz paskalya çöreğinin üzerindeki kuru yemişler ona ayrı bir lezzet vermektedir. Sizlerde Paskalya çöreği nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izleyebilir ve evlerinizde deneyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:30 Kaynak: Youtube
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı