Son Dakika Haberleri: İşte TBMM'nin Yeni Başkanı

İşte TBMM'nin Yeni Başkanı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan başkanlığa AK Parti'li Mustafa Şentop seçildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 sayısına ulaşılamayınca salt çoğunluğun yettiği üçüncü tura geçildi. MHP'nin de desteğini alan Mustafa Şentop, 336 oyla yeni Meclis Başkanı oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel
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