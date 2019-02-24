İşte TBMM'nin Yeni Başkanı
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım
'ın istifasıyla boşalan başkanlığa AK Parti
'li Mustafa Şentop
seçildi.
Gizli oylamayla yapılan seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 sayısına ulaşılamayınca salt çoğunluğun yettiği üçüncü tura geçildi. MHP
'nin de desteğini alan Mustafa Şentop, 336 oyla yeni Meclis Başkanı oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
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