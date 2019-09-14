Son Dakika Haberleri: İste, teknofest'te 3 ekiple yarışacak
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İste, teknofest'te 3 ekiple yarışacak

1 saat önce

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerinden oluşan 3 ekip, 9 aylık çalışma sonucu ürettikleri insansız hava aracı, hidrojenle çalışan otomobil ve elektrikle çalışan otomobillerini TIR'a yükleyip, TEKNOFEST'e katılmak üzere İzmit'e gönderdi.

İste, teknofest'te 3 ekiple yarışacak, System.String[]
İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerinden oluşan 3 ekip, 9 aylık çalışma sonucu ürettikleri insansız hava aracı, hidrojenle çalışan otomobil ve elektrikle çalışan otomobillerini TIR'a yükleyip, TEKNOFEST'e katılmak üzere İzmit'e gönderdi.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), bu yıl İSTE'den 3 ekip katılıyor. Ekiplerden biri insansız hava aracı, biri hidrojenle çalışan otomobil, diğeri ise elektrikli otomobille festivale katılacak. Yarışma öncesi ekip arkadaşlarıyla, 9 aylık çalışma sonucu hazırladıkları ve projeye katılacakları araçların son kontrollerini yapan öğrenciler, sponsor kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla törenle 14- 22 Eylül'de İzmit'te gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e yolladı.
Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yılki projelerinin daha iddialı olduğunu belirterek, "Geçen yıl yarışmaya bir otomobille katıldık. Bu yıl 3 ekiple finale kaldık ve daha iddialıyız. Katıldığımız iki otomobilden birisi elektrikli, diğeri de hidrojenli olarak çalışmaktadır. Elektrikli otomobillerden sonra hidrojenli araçlar gelecek yıllarda ticarileşecek. Elektrikli araçlara göre daha tasarruflu olacak. Onun için öğrencilerimiz tarafından geliştirilmesi çok çok önemlidir. Üniversiteler bazında baktığımızda hem hidrojenli hem de elektrikli otomobil yarışına katılan ender üniversitelerden biriyiz. Tabi ki biz Teknik Üniversiteyiz bizden beklenen de zaten buydu. Kazanmaktan daha önemli bir şey var oda takım olmaktır" diye konuştu.


İnsansız Hava Aracı, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
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