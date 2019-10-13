İşte terör örgütünün gerçek yüzü!
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:17 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı." başlığıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
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