Son Dakika Haberleri: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!
Son Dakika Güncel İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

34 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı." başlığıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:17 Kaynak: AA
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