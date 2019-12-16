İşte TOKİ'nin Bursa'ya yapacağı 3200 konut müjdesinin detayları - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte TOKİ'nin Bursa'ya yapacağı 3200 konut müjdesinin detayları - Son Dakika

İşte TOKİ'nin Bursa'ya yapacağı 3200 konut müjdesinin detayları

6 saat önce

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesine de 200 konut yapılacak.

İşte TOKİ'nin Bursa'ya yapacağı 3200 konut müjdesinin detayları, System.String[]

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesine de 200 konut yapılacak. Bursa'da yapılacak 3200 konutun detayları da belli oldu.


Yenişehir'e hazine arazileri üzerine yapılması planlanan TOKİ konutları diğer projelere göre daha ucuz olacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Yenişehir'e müjde vermeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 8 aylık süre içinde vaat ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdik.3 Ekimde başlayan TOKİ mücadelemiz meyvesini verdi.100 bin konut projesi kapsamında o listeye ilçemiz girdi. Bu projede Yenişehir'e yapılması planlanan TOKİ evleri bugüne kadar yapılan projeler içinde en ucuzu olacaktır" diye konuştu.


Başkan Aydın, " Yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 olmak üzere iki tip olacaktır.20 yıl ödemeli olacak projelerde 3+1'lerde 1000 lira 2+1'lerde 499 lira olacaktır. Müracaatlara göre daire sayısı belli olacaktır. Vatandaşlarımız Ziraat bankasına kayıt yaptırabilir" şeklinde konuştu.


Öte yandan Bursa'da 3200 konut inşa edecek olan TOKİ ilçelerdeki yapacağı konut sayılarını paylaştı.


İşte TOKİ'nin rakamları: "Yenişehir 200 konut, Gemlik 500 konut, Harmancık 80 konut, Gürsu 400 konut, Kestel 250 konut, Mustafakemalpaşa 694 konut, Orhaneli 126 konut, Yıldırım 150 konut, İnegöl 800 konut" - BURSA

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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