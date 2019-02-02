Son Dakika Haberleri: İşte Tolgay Arslan'ın İlk Maç İstatistikleri

İşte Tolgay Arslan'ın İlk Maç İstatistikleri

1 saat önce

Göztepe karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Tolgay Arslan, 26 dakika sahada kaldı ve yüzde 89'luk başarılı pas oranıyla mücadele etti.

İşte Tolgay Arslan'ın İlk Maç İstatistikleri, System.String[]
Göztepe karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Tolgay Arslan, 26 dakika sahada kaldı ve yüzde 89'luk başarılı pas oranıyla mücadele etti.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son günden Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Tolgay Arslan, dün Göztepe maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadelenin 64. dakikasında Benzia'nin yerine oyuna dahil olan Tolgay, 26 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dakikalarda 39 kez topla buluşan Tolgay, yüzde 87.9 başarılı pas oranıyla oynadı. Girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanan tecrübeli oyuncunu ceza sahası dışından yaptığı bir şut denemesi de çerçeveyi tutturamadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

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