İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i - Son Dakika Spor

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

6 saat önce

1 maçı eksik olmasına rağmen Süper Lig'de 41 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, yarın sahasında şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i, System.String[]

1 maçı eksik olmasına rağmen Süper Lig'de 41 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, yarın sahasında şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçı kazanması durumunda bu sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak olan bordo-mavililer, aynı zamanda hem rakipleriyle puan farkını açmayı, hem de zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'nin sıralamada önüne geçmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.


KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR


Trabzonspor'da bu zorlu maç öncesinde Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Yukatel Denizlispor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Nwakaeme de yarın ki maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları ve 6-0 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasındaki 11'inde 3 değişiklik yaparak Kamil Ahmet'in yerine Novak'a, Ekuban'ın yerine Yusuf'a ve cezalı Nwaakeme'nin yerine de Sturridge'ye görev vermesi bekleniyor.


SEZONUN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ FIRSATI


Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılması durumunda aynı zamanda bu sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligin ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan, ardından Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, daha sonra yakaladığı 3 galibiyet ve bir beraberlik serisini sahasında 1-0'lık Göztepe mağlubiyetiyle noktalayan bordo-mavililer, bu maçtan sonraki süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde ve daha sonra da sahasında Yukatel Denizlispor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olmuştu. Bordo-mavililer son üç maçında ise Konyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı ise 6-0 mağlup etti. Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda üst üste 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılacak ve bu sezonun en uzun galibiyet serisini elde edecek.


FENERBAHÇE İLE 94'ÜNCÜ RANDEVU


Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Medical Park Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 94'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 93 maçta; Trabzonspor'un 23, Fenerbahçe'nin 37 galibiyeti bulunurken, 33 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 93 gol atarken, kalesinde de 122 gol gördü.


BİLETLER TÜKENDİ


Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili kulüp tarafından satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi. 33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3,5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi.


MUHTEMEL 11'İ


Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Ndiaye, Sturridge, Sörloth"


SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz


CEZALI: Nwakaeme

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:32 
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