Son Dakika Haberleri: İşte Trabzonspor'un Sturridge planı! 2 milyon euro ve...
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İşte Trabzonspor'un Sturridge planı! 2 milyon euro ve...

41 dakika önce

Forvet için mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge ile önce ABD'de temasa geçti.

İşte Trabzonspor'un Sturridge planı! 2 milyon euro ve..., System.String[]
Forvet için mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge ile önce ABD'de temasa geçti. 29 yaşındaki futbolcu tatilini noktaladıktan sonra görüşmeler İngiltere'de hız kazandı. Bu transferde olumlu gelişmeler yaşanırken yıldız golcünün ailesi de Sparta Prag ile Akyazı'da oynanan maç öncesinde şehri gezdi, ev baktı. Atmosfere hayran kalan Sturrdige'ın annesi ve babası, bu görüntüleri oğluna gönderdi. Ayrıca Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya ödenecek maaşı bile belirlemiş durumda.

3 milyona çıkabilir

Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un, İngiliz futbolcuya ödeyeceği imza parası ise 1.5 milyon Euro. Ancak Fırtına, bu ücreti ise farklı bir yolla ödemek istiyor. Bordo-Mavililer, imza parasını taksite böldürmenin peşinde. Şimdi ise İngiliz golcünün, vereceği karar bekleniyor.
Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:04 
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