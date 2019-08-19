İşte Trabzonspor'un Sturridge planı! 2 milyon euro ve...

Forvet için mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge
ile önce ABD'de temasa geçti. 29 yaşındaki futbolcu tatilini noktaladıktan sonra görüşmeler İngiltere
'de hız kazandı. Bu transferde olumlu gelişmeler yaşanırken yıldız golcünün ailesi de Sparta Prag
ile Akyazı
'da oynanan maç öncesinde şehri gezdi, ev baktı. Atmosfere hayran kalan Sturrdige'ın annesi ve babası, bu görüntüleri oğluna gönderdi. Ayrıca Karadeniz
ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya ödenecek maaşı bile belirlemiş durumda.
3 milyona çıkabilir
Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor
'un, İngiliz futbolcuya ödeyeceği imza parası ise 1.5 milyon Euro. Ancak Fırtına, bu ücreti ise farklı bir yolla ödemek istiyor. Bordo-Mavililer, imza parasını taksite böldürmenin peşinde. Şimdi ise İngiliz golcünün, vereceği karar bekleniyor.