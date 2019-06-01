İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
4 dakika önce
Trabzonspor 2019-20 sezonunda giyeceği formaları yayınlandığı reklamla tanıttı. Reklamda Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Jose Sosa oynadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06
Trabzonspor 2019-20 sezonunda giyeceği formaları yayınlandığı reklamla tanıttı. Reklamda Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Jose Sosa oynadı.
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