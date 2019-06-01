Son Dakika Haberleri: İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları

4 dakika önce

Trabzonspor 2019-20 sezonunda giyeceği formaları yayınlandığı reklamla tanıttı. Reklamda Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Jose Sosa oynadı.

Trabzonspor 2019-20 sezonunda giyeceği formaları yayınlandığı reklamla tanıttı. Reklamda Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Jose Sosa oynadı.
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 
Spor
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