Üye Girişi
İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika

İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı

14.02.2022 17:26
İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, merkez kampüsteki açılış töreninde, göreve geldiği günden bu yana üniversitede yapılan çalışmaları anlattı.

Daha sonra Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı yapıldı.

Davetlilere öğrencilerin hazırladığı yiyecekler ikram edildi.

Programa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, iş insanları ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500

Turizm Fakültesi, Gastronomi, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement