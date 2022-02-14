İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, merkez kampüsteki açılış töreninde, göreve geldiği günden bu yana üniversitede yapılan çalışmaları anlattı.
Daha sonra Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı yapıldı.
Davetlilere öğrencilerin hazırladığı yiyecekler ikram edildi.
Programa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, iş insanları ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika