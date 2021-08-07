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İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi - Son Dakika

İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi

07.08.2021 13:45

NBA Summer League'de Miami Heat formasıyla Lakers, Golden State Warriors gibi takımlara karşı inanılmaz istatistikler yakalayan Ömer Faruk Yurtseven, iki yıllık kontratı garantiledi. ESPN'den Bobby Marks, "Ömer ile Miami iki yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleriyle transferi açıkladı.

Miami Heat formasıyla NBA Summer League'ne damga vuran 23 yaşındaki milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'te kalmayı garantiledi. Yurtseven, iki maçında 26.0 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları tutturarak kendisinden 'Türk Jordan' diye bahsettirdi.

Bravo Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşme imzalayacak

"İKİ YILLIK"

Sporx'un aktardığı haberde ESPN'den Bobby Marks, Yurseven transferiyle ilgili kullandığı ifadeler kaynak gösterildi.

Marks, "Miami ve Ömer'in, menaeri Keith Glass'ın oğlu Luke Glass'a göre iki yıllık anlaşmaya vardılar. Yurtseven az liginde oynadığı iki maçta 26 sayı ve 13.5 ribaund ortamaları tutturmuştu" dedi.

İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi

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Son Dakika Spor İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi - Son Dakika Spor


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