İşte Türk Tıraşı olan ünlü isimler! Listede kimler yok ki...
01.02.2021 19:46
Engin Akyürek, Halil İbrahim Ceyhan, Furkan Palalı, Tolgahan Sayışman, Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi sevilen oyuncuların Türk Tıraşını tercih ettikleri ortaya çıktı. Peki Türk tıraşı nedir? İşte ayrıntılar...
Yeni moda Türk Tıraşı, Adem Terzi Barber's Club'ın sahibi Adem Terzi tarafından uygulanıyor. Ünlü oyuncular Halil İbrahim Ceyhan, Engin Akyürek, Furkan Palalı, Tolgahan Sayışman, Tolga Sarıtaş, Alperen Duymaz, Zafer Ergin, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Serkan Çayoğlu ve iş insanı Bülent Yüksel ile modacı Melik Kam da Türk tıraşını tercih ediyor.
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