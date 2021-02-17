Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte il il koronavirüs vaka sayıları - Son Dakika

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

17.02.2021 21:58
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte il il koronavirüs vaka sayıları, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmede illerin durumuna göre karar alınacağını açıklamasından sonra illerdeki toplam vakası merak konusu oldu. Bizler de en yüksek ve en düşük koronavirüs vakası bulunan şehirleri derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye geçileceğini ve illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını söylemesinin ardından illerdeki toplam vaka sayıları merak edilmeye başladı. Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıklamasından sonra illerin nüfusunu göz önüne alıp illerdeki toplam vaka sayısını derledik.

Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs tablosunu haftalık olarak açıklamaya başladı. Tabloda her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haftalık olarak yer alıyor.

İşte nüfusa oranla en yüksek koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il;

811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka bin 851 olurken günlük vaka sayısı 264 olarak kaydedildi. İkinci sırada yine bir Karadeniz kenti olan Rize geliyor. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de haftalık vaka sayısı 697 olurken günlük ortalama vaka 100 oldu. 761 bin nüfuslu Ordu'da haftalık vaka sayısı bin 840 olduğu görülürken günlük ortalama vaka sayısı 211 dolayında seyrediyor. Dördüncü sırada yine bir Karadeniz kenti olan Giresun geliyor. 448 bin nüfusa sahip Giresun'da haftalık vaka sayısı 827 oldu, günlük vaka sayısı ise 118 olarak görüldü. Beşinci sıradaki 1 milyon 356 bin nüfuslu Samsun'da ise nüfusa 2 bin 323 haftalık vaka bulunuyor. Günlük vaka ise 332 seviyelerinde.

İşte Türkiye'de en yüksek ve en düşük koronavirüs vakası bulunan şehirler

İşte en düşük koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il;

İşte Türkiye'de en yüksek ve en düşük koronavirüs vakası bulunan şehirler
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rize, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte il il koronavirüs vaka sayıları - Son Dakika


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