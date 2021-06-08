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İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın - Son Dakika

İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın

08.06.2021 14:06
İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın, System.String[]

Son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitlerin bulunduğu ENR listesi açıklandı. Listenin ilk 5'inde yer alan 5 firma 161 milyar 306 milyon liralık 55 sözleşme imzaladı. En çok kamu ihalesi alan şirketlerin ise Kalyon, Kolin ve Cengiz İnşaat olduğu öğrenildi. ERG İnşaat ise sadece bir ihale ile listeye dördüncü sıradan girerken, Rönesans beşinci oldu.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak sunulan inşaat sektöründe, son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler belli oldu. ENR listesi olarak bilinen ve iki yıldır"csnturkiye.com" tarafından açıklanan listenin zirvesine sürpriz bir firma da ortak oldu. Türkiye'de en çok kamu ihalesi alan müteahhitlere son 5 yılda verilen 55 ihalede tam 161.3 milyar liralık işi 5 firma aldı.

ZİRVE KALYON İNŞAAT'IN

Listesinin ilk sırası 2020'de de değişmedi. Sözcü'de yer alan habere göre, 17 sözleşmeye 49.7 milyar liraya imza atan Kalyon İnşaat yer aldı. 40,4 milyarlık 15 ihale alan Kolin ikinci oldu. Üçüncü sıradaki Cengiz İnşaat, devletten 12 ayrı ihalede toplam 33.9 milyarlık iş aldı.

Geçtiğimiz yıllarda listenin üst sıralarında görülmeyen ERG İnşaat sadece bir dev ihaleyle zirvenin ortağı oldu. Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren İhalesini alan ERG İnşaat dördüncü sıraya yerleşti. Rönesans ise aldığı 10 ihalede 15.8 milyar liralık sözleşmeye imza attı.

İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın

55 İHALENİN 52'Sİ REKABETE KAPALI

55 ihaleden sadece 3 ihale rekabete imkan sağlayan açık usulde gerçekleştirildi. 37 ihale, 21-b Pazarlık usulüyle düzenlendi. 13 ihale "Belli İstekliler Arasında" usulüyle, kalan bir ihale yine istisna usulüyle bir ihale de Emlak Konut ihalesi olarak düzenlendi.

İLK 20'DE TANIDIK FİRMALAR

Makyol, Özgün Yapı, Özaltın, Taşyapı, Yapı ve Yapı, İC İçtaş, Astur, Limak, Nurol, Gülermak, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze listedeki diğer müteahhitler oldu.

Cengiz, Makyol, Özgün Yapı, Taşyapı, IC İçtaş, Astur, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze geçtiğimiz yıla göre listede daha aşağı sıralara indi. Bunun yanında Rönesans, Özaltın, Limak, Nurol ve Gülermak listede daha üst sıralara çıktı.

İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın
İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın

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Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın - Son Dakika Ekonomi


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