İşte Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı - Son Dakika
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İşte Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı

10.06.2022 13:07
İşte Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı

Tekirdağ'a gelen TUSAŞ Başkanı Kotil, 10 tonluk Atak Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip ve Türksat 6A uydusu yaptıklarını ifade etti.

Tekirdağ'a gelen TUSAŞ Başkanı Kotil, 10 tonluk Atak Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip ve Türksat 6A uydusu yaptıklarını ifade etti.

Kiraz Festivali Çerçevesinde Tekirdağ'a gelen Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklı (TUSAŞ) İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil, sahilde kurulan alanda ülkenin geleceği gençlere Türk Havacılığı konuda bilgi verdi.

Dünyada ilk 7'ye girmek istediklerini ifade eden Kotil, "Şimdi 10 tonluk Atak Helikopteri yapıyoruz. 18 Mart 2023'te olacak ilk uçuşu 9 ayımız kaldı. Biz dünyada ilk 7'ye girmek istiyoruz. Ayda 2 adet helikopter yapıyoruz. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Milli Muharip beşinci nesil bir savaş uçağı. Yeni nesil diyorlar ya bu da yeni nesil. F-16'lar 3'üncü nesil savaş uçakları. F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. 3'üncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçağı olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya. Bunun üzerinde bir sürü bilgisayar vardır. Beşinci nesilde bir sürü radar var. Her tarafı görürler yaklaşamazsın. Arkadaşlar biz beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Dünyadaki en iyi uçak F-22 Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetlerinde olabiliyor. Bir de F-35 var onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor Türkish Fighter. Dolayısıyla 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip ülkenin bekası için önemli bir uçak yüzde yüz milli olacak. TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yapıyoruz. Türksat 6A. 5B-5A uçuyor ya 6A'yı biz yapacağız. Şuan bir de Arjantin Hükümeti için uydu yapıyoruz" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı - Son Dakika

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