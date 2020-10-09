- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları - Son Dakika

- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları

09.10.2020 13:40

- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katıyor.

- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları

İSTANBUL - Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katıyor.

Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı. Türkiye'nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor.

Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak "Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını" yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın 'oyun kurucusu' olacağı öngörüsünde bulunuldu. Son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti.

Türkiye'nin son teknoloji uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili öne çıkan bilgiler şu şekilde sıralanıyor:

BAYRAKTAR AKINCI

Baykar Savunma'nın bilgilerine göre Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.

Temel uçuş performans kriterleri

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu ile Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik özellikleri

Haberleşme Menzili

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Kalkış ve İniş

Pist (Otomatik)

Max Kalkış Ağırlığı

5,500 kg

Operasyonel İrtifa

40,000

Uçuş Süresi

24 saat

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi

1.350 Kg

Kanat Açıklığı

20 mt.

Boy

12.2 mt.

İtki Tipi

ALPAGU

STM tarafından ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemi.

Milli imkanlarla geliştirilen ALPAGU, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece- gündüz etkin olarak kullanılabiliyor..

Sistem; "Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi", "Fırlatıcı Lançer" ve "Yer Kontrol İstasyonu" bileşenlerinden oluşuyor.

Kabiliyetleri

Gündüz ve gece etkin operasyon

Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip

Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları

Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

Yüksek yanal görüş açısı

Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırma

AKSUNGUR

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmuştu. TUSAŞ tarafından geliştirilen Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştiriyor. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirebilecek yeteneğe sahip.

Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilir.

- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları
- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları
- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları
- İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları

Mühimmat, Türkiye, Silah, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları - Son Dakika

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