İşte UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.
Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj- Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve
Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90 1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.
Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.
A Grubu
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0
Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1
B Grubu
Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1
C Grubu
Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0
Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0
D Grubu
LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0
PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1
E Grubu
Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0
Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0
F Grubu
Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3
G Grubu
Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2
H Grubu
Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
I Grubu
Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0
Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1
J Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2
Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2
K Grubu
Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4
L Grubu
Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1