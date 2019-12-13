İşte UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.



Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.



Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj- Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.



Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve



Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.



Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90 1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.



Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.



Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.



A Grubu



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0



Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1



B Grubu



Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1



Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1



C Grubu



Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0



Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0



D Grubu



LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0



PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1



E Grubu



Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0



Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0



F Grubu



Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3



G Grubu



Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1



Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2



H Grubu



Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1



Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1



I Grubu



Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0



Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1



J Grubu



Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2



Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2



K Grubu



Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0



Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4



L Grubu



Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0



Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1