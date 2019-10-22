Son Dakika Haberleri: İşte Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA'lar
Son Dakika Güncel İşte Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA'lar

İşte Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA'lar

44 dakika önce

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.

İşte Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA'lar, System.String[]

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.

Baykar Savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019'da, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin arttırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu, MAM-L mühimmatı ve ilgili ekipmanların tedarikini kapsayan 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşma imzalanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında İHA'ların ilk 3'ünün teslimatı tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 İHA daha teslim edildi. Gerçekleşen testlerin tamamlanmasıyla birlikte Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı silahların tamamı, Ukrayna Savunma Bakanlığı envanterine geçmiş oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, testleri tamamlanana ve faaliyete geçirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda İHA'lardan görüntülerin yanı sıra İHA'ların yönlendirildiği kumanda merkezinde de Ukrayna askerinin oturduğu ve buradan İHA'ların yönlendirildiği görüldü.

ASELSAN, UKRAYNA'DA TELSİZ ÜRETECEK

Ukrayna ile Türkiye arasında askeri alanda yapılan işbirliklerine ASELSAN da dahil oldu. Türk savunma sanayinin en önemli kuruluşlarından olan ASELSAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Arms & Security Fuarı'na katıldı. ASELSAN'ın standının kurulduğu fuara katılım yoğun olurken ASELSAN'ın standına ilgi de yoğun oldu. 2017 yılından beri yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştiren ASELSAN ile Ukrayna arasında, bu telsizlerin Ukrayna'da üretilmesi için anlaşma yapıldı. Buna göre ASELSAN Ukrayna'da yerel telsiz üretim tesisi kuracak.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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