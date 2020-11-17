İşte Vaniköy Camii yangınının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporu - Son Dakika

Tarihi Vaniköy Camii yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda "Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi" denildi.

355 yıllık Vaniköy Camii pazar günü alevlere teslim oldu. Yangında tarihi cami büyük çapta hasar gördü. Yangının çıkış nedenine ışık tutacak itfaiye raporuna, Demirören Haber Ajansı ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde yangının elektrik tesisatından meydana geldiği kaydedildi. Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığı sonucuna varılan rapor şu şekilde:

"ELEKTRİKSEL ISINMA SONUCU İZOLASYONLARININ TUTUŞMASI""Yangının seyri ve söndürülmesine müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Mahalinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapıla araştırmada; camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla (Bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi, yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlandığı) yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır"

AĞAÇLAR VE ARAÇ DA HASAR GÖRDÜRaporda ayrıca şu bilgiler yer aldı: "Camide meydana gelen yanma olayına yapının çevresinden ve merdiven araçları ile havadan çatı kısmına tarafımızdan müdahale edilmiştir. Kıyı emniyete ait üç adet kurtarma botu deniz tarafından yangına müdahale çalışmasında bulunmuşlardır. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları yapılmıştır. Binanın cami ve lojman olarak kullanılan ahşap olan kısımları ile dahilindeki eşyalar, çatısı ve elektrik tesisatı tamamen yanmaktan, kagir olan kısımları ve minarenin sıvaları dökülmekten binanın ön cephe bahçesinde bulunan çınar ağacı kısmen yanmaktan zarar görmüştür. Ayrıca caminin doğu cephesinde park halindeki yasal sahibi tespit edilemeye araç muhtelif kısımları aşırı hararet nedeniyle kavrulmaktan zarar görmüştür"

CAMİ İMAMI: EŞİM BENİ ARADI VE KADINLAR BÖLÜMÜNÜN YANMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ.

Yangına ilişkin olarak, "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesini alınmıştı

Olay günü Şile'de olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun, "Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Bizim ev camiye bitişik lojmandır. Lojmanın altında kadınlar bölümü var. Bende karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş'i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'ın kontrol etmesini istedim. Ben, dışarıda işim olduğu için gidemedim. Sonradan Zeki Memiş'i tekrar aradığımda sıkıntı olmadığını söyledi. Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" demişti

İMAMIN EŞİ KOKUYU İKİ SAAT ÖNCE ALMIŞİmam Mustafa Coşkun'un eşi Havva Coşkun da bilgi sahibi sıfatı ile verdiği ifadede, olay günü saat 11.00 sıralarında caminin bitişiğindeki evlerinde farklı bir koku geldiğini belirterek, "Telefonla eşime haber verdim. Eşim caminin karşısındaki yalının güvenlik görevlisi aracılığı ile yine karşıdaki yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'a haber verdi. Vahdettin beyle beraber camiye girdik. Camide değişik bir koku vardı. Vahdettin bey kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Sonrasında Vahdettin beyle birlikte camiden çıktık. Çocuklarla kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından oğlumu kontrol amaçlı camiye yolladım. 13.10 gibi tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının dibinden duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Evim, kadınlar bölümünün üstündedir. Çevredekilere haber verdim. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştı. Sonrasında 110 ekibi olay yerine geldi ve yangını söndürdü. Oturduğum ev içerisinde bulunan eşyalarla birlikte yandı" ifadelerini vermişti.