İşte 'VAR' budur!

Murat Fevzi TANIRLI | BiR maçta yaşanabilecek kritik pozisyon sayısının fazla olduğu bir 90 dakikaydı. Hakem Cüneyt Çakır'ın faul standardı Premier Lig ayarlarına kodlanmış gibiydi. Basit faullerle oyunun gereksiz kesilmesini engellemeye çalıştı ancak buna rağmen 39 faulün çıkması futbol seviyemizin durumunu net gösteriyor.



ÖRNEK ALINMALI



Kritik faullerin içinde yer alan Serdar Aziz'in maçın ancak 79. dakikasında kart görmüş olması hataydı. Maçın en güzel anafikri ise VAR'ın 'futbolun içindeki gri pozisyonlar için olmadığı, hakemin göremediği skandal hatalar için devreye girecek olduğu' düsturu açısından fevkalade örnekler içermesiydi.



SERDAR AZiZ-VIDA (iLK POZİSYON)



SKOR 0-0 iken Serdar Aziz'in yandan Vida'nın omzuna yüklenmesindeki şarj penaltı gibi gözükebilir. MHK'nın hali hazırda pozisyonları eğitim çalışması olarak hakemlere anlık gönderdiği günümüzde bu pozisyon için 'yüzde 80 penaltı değil' kararı çıkar. Fiziksel temas bu oyunun parçası ve abartılı olmadığı sürece devam.



FENERBAHÇE'NİN PENALTISI



REBOCHO'nun elle oynamasının hakem tarafından görülmemesi doğal. Tekrar görüntülerde elle teması anlamak için birkaç farklı açı izlemek gerekiyordu. Mete Kalkavan hem açık hem de doğal konumda olmayan elle müdahale için Çakır'a kritik VAR yardımında bulundu.



FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ



OZAN Tufan'ın 32. dakikada skoru 2-0 yapan golü öncesinde Caner Erkin'e ya da Abdoulay Diaby'ye yapılan herhangi bir ihlal yok. Gol kararı doğru. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyona yakındı ve oynattı. Zaten Çakır, bu tarz basit müdahalelere faul düdüğü çalmadı.



ALTAY'IN İKİNCİ KEZ ELLE OYNAMASI



FUTBOLCULARIN kural bilgisi adına trajikomik enstantane. Yardımcı hakem Tarık Ongun'un bayrağı çektiğini gören Altay, hakemin avantaj işaretini ise görmedi. Ofsayt kararını kendi verip, endirekt serbest vuruş kullanmak için topu yere bıraktı. Halbuki oyun durmamıştı. Burada ilginç nokta, 'bariz gol şansı var mıydı?' sorusu. Bariz gol şansı sorgulanmasında 'bir oyuncu rakibinin gol atma şansını direkt veya endirekt serbest vuruş gerektirecek bir ihlalle engellerse' tanımı vardır. Ancak pozisyon bariz gol şansının diğer kriterlerini sağlamamaktadır.



SERDAR AZiZ-VIDA (İKİNCİ POZiSYON)



SKOR 2-1 iken ceza alanına yapılan ortada Serdar Aziz ile Vida'nın güreşi vardı. Orta yapılmaya başlanmadan önce Vida sol elini Serdar'ın boynuna atıyor, Serdar da tutmaya başlıyor. Topun gelişiyle Vida kurtulup kaleye yönelmek isterken Serdar'ın sarılmasına maruz kalıyor ve düşüyorlar. Penaltı verilseydi doğru olurdu.



ISLA-N'KOUDOU MÜCADELESi



N'KOUDOU'nun Isla tarafından 1 saniyelik çekilmesi ile dengesi az da olsa bozuluyor, ancak devam ediyor, sonra topu kaybediyor. Çakır yakındı, yeterli bulmadı ve devam ettirdi. Penaltı verebilirdi. Ayrıca VAR protokolündeki 'CLEAR and OBVIOUS' için çok güzel bir örnek. CLEAR kapsamına göre 'çekme' çok açık mı? 1 saniye olsa da net bir şekilde açık! Peki OBVIOUS mu? Yani penaltı için ihlal yeterli mi? Buna yüzde 100 cevap verebiliyor musunuz? Oyuncu devam ediyor, düşmüyor, oyunda. Bu pozisyonlarda hakem penaltıyı verse de vermese de VAR müdahale etmez, hakemi destekler.



BURAK KART GÖRMEK iÇiN ÇOK ISRAR ETTİ AMA...



87. dakikada Umut Nayir ile yer değiştiren Burak Yılmaz'ın dördüncü hakem Alper Ulusoy'a ısrarlı bir şekilde tepki göstermesinin sebebini doğrusu kimse pek anlayamadı. Bizim esas şaşırdığımız nokta, bu tepkilerin cezasız kalmasıydı. Maç içinde futbolcuların bu tarz tepkilerinde hakaret olmadığı sürece anlık reaksiyona bazen 'üç maymun' oynanabilir ancak Burak Yılmaz'ın kart görmek amacıyla ısrarla tepkisine kayıtsız kalması (ekranda görebildiğimiz kadarıyla) inanılır gibi değildi.