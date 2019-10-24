İşte vergi taslağının son hali
1 dakika önce
DÜNYA, TBMM'ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"nı açıklıyor.
DÜNYA, TBMM'ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"nı açıklıyor. Bu hafta Meclis'e sunulması beklenen taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, Gelir Vergisi artıyor, iki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:14
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