İşte vergi taslağının son hali

DÜNYA, TBMM'ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"nı açıklıyor. Bu hafta Meclis'e sunulması beklenen taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, Gelir Vergisi artıyor, iki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor.