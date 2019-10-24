Son Dakika Haberleri: İşte vergi taslağının son hali
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İşte vergi taslağının son hali

1 dakika önce

DÜNYA, TBMM'ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"nı açıklıyor.

İşte vergi taslağının son hali, System.String[]

DÜNYA, TBMM'ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"nı açıklıyor. Bu hafta Meclis'e sunulması beklenen taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, Gelir Vergisi artıyor, iki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:14 
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