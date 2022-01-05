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İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti - Son Dakika

İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti

05.01.2022 17:43
İşte Visca'nın Trabzonspor'a maliyeti

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu.

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

(İHA)

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Trabzonspor, Başakşehir, Edin Visca, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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