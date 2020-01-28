İşte yarışmacıya 60 bin TL kaybettiren Pırtımpırt yemeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte yarışmacıya 60 bin TL kaybettiren Pırtımpırt yemeği - Son Dakika

İşte yarışmacıya 60 bin TL kaybettiren Pırtımpırt yemeği

7 saat önce

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan ve yarışmacının çekildiği 60 bin TL'lik Pırtımpırt yemeği Anadolu sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İşte yarışmacıya 60 bin TL kaybettiren Pırtımpırt yemeği, System.String[]

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan ve yarışmacının çekildiği 60 bin TL'lik Pırtımpırt yemeği Anadolu sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.


Geçtiğimiz hafta 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına damga vuran yemek sorusunda yarışmacıya 'Hangi adda bir yemek vardır?' sorusu yöneltildi. Sorunun cevapları arasında Cırtımcırt, Pırtımpırt, Tırtımtırt ve Zırtımzırt şıkları yer aldı. Yarışmacı 60 bin TL'lik soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.


Yarışmadan sonra merak konusu olan Pırtımpırt yemeği özellikle Kayseri'nin Develi ilçesine özgü bir yemek olarak biliniyor. Üzüm yaprağı, kemikli et, nohut ve fasulye ile yapılan yemek Anadolu sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.


Doğma büyüme Develi ilçesinde yaşayan Yeşim Aras, Pırtımpırt yemeğinin Develi ilçesine özgü bir yemek olduğunu ve Develi ilçesi dışında bu yemeğin pek bilinmediğini söyleyerek, "Pırtımpırt yemeği aslında bir et yemeğidir. Taze üzüm yapraklarının toplanıp, yaz mevsiminden kurutularak saklanması ve kışın yapılan bir yemektir. Pırtımpırt yemeğinde, kemik eti, normal et, nohut ve fasulye kullanılır. Ayrıca biber ve domates salçası da kullanılır" dedi.


Pırtımpırt yemeği için nohut ve fasulyenin bir önceki akşamdan ıslatıldığını anlatan Yeşim Aras, "Kurutulan üzüm yaprağını da sıcak su ile ıslatırız. Yaprak kuru olduğu için, sabah ilk önce eti kavrulur sonra soğanını eklenir, üzerine salçasını ekleyerek karıştırılır. Ardından üzüm yaprağı konulur ve daha sonra nohut ile fasulye konularak karıştırılır. Karışımın üzerine su konulduktan sonra belli bir süre pişirilir" diye konuştu.


Aras, yemeğe Pırtımpırt isminin konulmasını ise şu şekilde anlattı:


"Eskiden üzüm yaprağını koparmaya bizim yörede 'pırtmak' denirmiş. Yemek Pırtımpırt ismini de bu sözden almış." - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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