İşte Yaşayan En Zeki İnsan: 230 Iq - Son Dakika
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İşte Yaşayan En Zeki İnsan: 230 Iq

30.03.2022 17:04
İşte Yaşayan En Zeki İnsan: 230 Iq

Hiç düşündünüz mü? Dünya'nın en zeki insanı kim? İşte cevabı: Terence Tao... 1975 doğumlu Avustralya-ABD vatandaşı olan matematikçi... IQ'su 230... Bunu daha iyi anlamanız için bir örnek, bir de liste verelim: Albert Einstein'in IQ'su 160'tı... Liste de şöyle: 1-70 IQ, düşük...

Hiç düşündünüz mü? Dünya'nın en zeki insanı kim?

İşte cevabı: Terence Tao… 1975 doğumlu Avustralya-ABD vatandaşı olan matematikçi…

IQ'su 230… Bunu daha iyi anlamanız için bir örnek, bir de liste verelim:

Albert Einstein'in IQ'su 160'tı…

Liste de şöyle:

1-70 IQ, düşük…

71-84 IQ, ortalamanın altı…

85-115 IQ, ortalama…

116-144 IQ, ortalamanın üstü…

145-159 IQ, yüksek…

160 + IQ, dahi…

Her ne kadar bazı kişiler 200 üzerine belirtilen IQ oranına inanmadıklarını açıklasa da, 230 IQ'su tescillenmiş Tao, Einstein'dan kat kat zeki görünüyor.

Ama o da temkinli konuşanlardan: Zekasının ardında çok çalışma olduğunu söylüyor…

LAKABI: MATEMATİĞİN MOZART'I

Terence Tao, okuma yazmayı, izlediği Susam Sokağı serisi sayesinde 2 yaşında öğrendi.

Lise eğitimi almaya başladığında 7 yaşındaydı. Yüksek matematik eğitimine de aynı yaşta geçti.

Henüz 10 yaşındayken katıldığı uluslararası matematik olimpiyatlarında elde ettiği puan rekoru halen kırılamamıştır.

Lakabı ise "Matematiğin Mozart'ı."

Yaşayan en büyük matematikçi da deniyor.

"GELECEKTE İNSAN ÜSTÜ YAPAY ZEKA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

EİNSTEİN VE HAWKİNG: EVRENİN EFENDİLERİ

YORUMLAR
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Albert Einstein, Avustralya, Mozart, su, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İşte Yaşayan En Zeki İnsan: 230 Iq - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Yaşayan En Zeki İnsan: 230 Iq - Son Dakika
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