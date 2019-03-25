İste Yerleşkesine 185 Yaşında Zeytin Ağacı Dikildi
7 dakika önce
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez yerleşkesine, Altınözü ilçesinde getirilen 185 yaşındaki zeytin ağacı dikildi.
İskenderun
Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez yerleşkesine, Altınözü
ilçesinde getirilen 185 yaşındaki zeytin ağacı dikildi.
Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde İSTE'de düzenlenen etkinlikte 185 yaşındaki zeytin ağacı yerleşkenin girişindeki yeşil alana dikildi. Zeytin
ağacının İSTE'nin gelişimine tanıklık edeceğini belirten Rektör
Prof. Dr. Türkay Dereli
, ağacı üniversiteye kazandıranlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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