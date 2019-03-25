Son Dakika Haberleri: İste Yerleşkesine 185 Yaşında Zeytin Ağacı Dikildi

İste Yerleşkesine 185 Yaşında Zeytin Ağacı Dikildi

7 dakika önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez yerleşkesine, Altınözü ilçesinde getirilen 185 yaşındaki zeytin ağacı dikildi.

İste Yerleşkesine 185 Yaşında Zeytin Ağacı Dikildi, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez yerleşkesine, Altınözü ilçesinde getirilen 185 yaşındaki zeytin ağacı dikildi.

Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde İSTE'de düzenlenen etkinlikte 185 yaşındaki zeytin ağacı yerleşkenin girişindeki yeşil alana dikildi.


Zeytin ağacının İSTE'nin gelişimine tanıklık edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, ağacı üniversiteye kazandıranlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:32:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İste Yerleşkesine 185 Yaşında Zeytin Ağacı Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]