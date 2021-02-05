İşte yerli 'Ironman' - Son Dakika

İşte yerli 'Ironman'

05.02.2021 10:22
İşte yerli 'Ironman', System.String[]

Ünlü aktör Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği 'Ironman'ın zırhı Türk yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur tarafından aynı özelliklerle yeniden tasarlandı.

Ünlü aktör Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği 'Ironman'ın zırhı Türk yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur tarafından aynı özelliklerle yeniden tasarlandı. Demir adam zırhı sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor. Sosyal medyada 'Yerli Ironman' ismiyle anılan Özuygur, zırhı 1 buçuk yılda tamamladığını anlattı.
Video paylaşım platformundaki görüntüleriyle videolarıyla tanınan Tolga Özuygur İstanbul'un Seyrantepe ilçesindeki atölyesinde 1 buçuk yıl önce başladığı demir adam zırhı projesini pandemi döneminde bitirmeyi başardı. Zırhın tüm sistemlerini bir elektronik alt yapı ve ses komutlarıyla hareket ettirebiliyor. Ayrıca gövdede nükleer enerji üretebilen bir ark reaktörü de bulunuyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ EN SEVDİĞİM KARAKTERDİ"
Çocukluk hayali olan demir adam zırhını pandemi döneminin de araya girmesiyle 1.5 yıl sonra tamamlayan Tolga Özuygur, "Aslında Ironman (Demir Adam) benim çocukluktan beri Marvel serisinde en sevdiğim karakterlerden birisi. Çocukken hep aklımda keşke benimde bir demir adam zırhım olsa diyordum. Şuanda zaten youtube kanalımda elektronik, robotik projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zırhı yapmıyorum diye bir fikir geldi ve bu şekilde zırhın yapımına başladım. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü yaklaşık 1.5 yıldır uğraşıyorum ve sonunda tamamladım" dedi.
"ZIRHI YAKLAŞIK 1 SAAT İÇİNDE GİYİYORUM"
Zırhın yapımına 1.5 yıl önce başladığını ve zırhın birçok farklı teknikler kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Özuygur, "Parçaları tek tek 3 boyutlu yazıcılar ile üretiliyor ve daha sonrasında montaj işlemleri yapılıyor. Zırhın tasarımı üç boyutlu baskıdan elektronik devre tasarımına ve bilgisayar programlamaya kadar pek çok ekipman içeriyor. Tabi bütün bunlar üzerine pek çok araştırmalar ve geliştirmeler yapmam gerekti. Ayrıca zırhın gövdesinde nükleer enerji üreten bir Ark reaktörü bulunuyor. Sonuçta filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. Filmde 1 saniye içinde giyildiğine bakmayın. İki kişi yardımı ile 1 saat içinde giyebiliyorum ve bu tarz birşeyi giyip içinde hareket edebilmek çok zor. Bu yüzden buna göre farklı malzemeler kullanmak gerekiyor esnek olan yerlere esnek sert olan yerlere sert malzemeler. Giyilebilen bir şey üretmek gerçekten çok karmaşık bir şeymiş bu süreç içinde bunu öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı.
"ZIRHIN VÜCUT HAREKETLERİNİ YAPAY ZEKA İLE KONUŞARAK HAREKETE GEÇİRMEK MÜMKÜN"
Zırhın tamamen ses komutlarını algılayarak harekete geçtiğini söyleyen Özuygur, "Dünya'da ve Türkiye'de de bu tarz proje mevcut. Benim aslında bu projede yapmaya çalıştığım şey kendi uzmanlık alanımı kullanmaktı. Benim asıl uzmanlık alanım elektronik devre tasarımı ve bilgisayar programlama üzerine kurulu. Bu zırhın olayı bütün sistemlerin bir elektronik alt yapı ile kontrol edilebiliyor olması ve bunlarında ses kontrolleri ile aynı filmdeki gibi içindeki yapay zeka ile konuşarak kontrol edilebiliyor olması. Kaskın açılıp kapanmasından elindeki iticilerin ateş etmesine kadar pek çok kontrolü direk olarak zırhın içinden mikrofon yardımıyla yapay zeka ile konuşarak gerçekleştirmek mümkün" diyerek sözlerini sonlandırdı.
-İHA-

Robert Downey Jr, Nükleer, Enerji, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşte yerli 'Ironman' - Son Dakika


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