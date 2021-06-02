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İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları - Son Dakika

İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

02.06.2021 16:59

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplama pazarı, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok satılan araç markası 47.194 ile Fiat olurken, Wolkswagen 34.644 adet satışla ikinci, Renault ise 32.115 satış adediyle üçüncü oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde yıllık yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adet satış yapılmıştı. Bu yılın 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 69,2 artarak 247 bin 977, hafif ticari araç satışları ise yüzde 83 yükselerek 66 bin 905 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda mayıs ayında ise 54 bin 734 araç satıldı. Mayıs 2020'de 32 bin 235 düzeyinde bulunan rakam, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 69,8 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 72,1 artarak 43 bin 138'e, hafif ticari araçta da yüzde 61,9 yükselerek 11 bin 596'ya çıktı. Son 10 yıllık mayıs ayı ortalama satış rakamlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 20,7'lik, otomobil pazarının yüzde 18,2'lik ve hafif ticari araç pazarının yüzde 28,6'lık küçülme kaydettiği görüldü.

SEGMENTLERE GÖRE DAĞILIM

Otomobil pazarının yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 137 bin 711 ile yüzde 55,5 ve B segmenti otomobiller 73 bin 364 ile yüzde 29,6 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 41,6 pay ve 103 bin 259 adetle yine sedan otomobiller olduğu görüldü. Sedan otomobilleri, yüzde 33,9 pay ve 83 bin 949 satışla SUV, yüzde 22,5 pay ve 55 bin 760 satışla H/B otomobiller takip etti.

617 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk 5 aylık döneminde otomobil pazarından benzinli otomobiller 157 bin 822 ile yüzde 63,6 pay, dizel otomobiller 58 bin 445 ile yüzde 23,6 pay, hibrit otomobiller 19 bin 457 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobiller 11 bin 636 ile yüzde 4,7 pay aldı. Pazarda ayrıca, 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde motor hacmine göre bakıldığında, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 61,4 artarak pazardan yüzde 90,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 4,8 artarak pazardan yüzde 1,2, 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 143,5 yükselerek pazardan yüzde 0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 91 bin 330 adetle yüzde 36,8 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 80 bin 80 adetle yüzde 32,3 paya sahip oldu.

Yılın 5 ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi, yüzde 77,4 pay ve 51 bin 779 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olarak kayıtlara geçerken, kamyonet gövde tipi yüzde 11 pay ve 7 bin 350 adetle ikinci sırada yer aldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markalar bazında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

Otomotiv pazarı 5 ayda yüzde 72 büyüdü
Otomotiv pazarı 5 ayda yüzde 72 büyüdü


İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Otomobil, Türkiye, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları - Son Dakika Ekonomi


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