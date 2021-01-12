İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi - Son Dakika

İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi
12.01.2021 14:34
İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eşine ait olan ve kaçak olarak yapıldığı iddia edilen ev, drone ile görüntülendi.
İşte Yılmaz Büyükerşen'in kaçak yapıldığı iddia edilen evi
ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eşine ait olan ve kaçak olarak yapıldığı iddia edilen ev, drone ile görüntülendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in üzerine olan ve ulusal basında yer villa, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. Kaçak olduğunu iddia edilen villanın 2019 yılında imar barışına sokulduğu, binanın 2017 yılında yapıldığı belirtildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan 4 bin 199 metrekare arazi üzerine kurulan 148 metrekarelik evin çevresinde bulunan alanla ilgili de kısa süre önce imar çalışmalarının başlatıldığı iddia edildi.
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