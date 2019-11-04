- İşte zehirlenmeye neden olan otlar
7 saat önce
- İşte zehirlenmeye neden olan otlarİSTANBUL - İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
- İşte zehirlenmeye neden olan otlar
İSTANBUL - İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.
İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.
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