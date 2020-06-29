İSTEAD'dan 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı - Son Dakika

İSTEAD'dan 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile yapılan iş birliğiyle 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı sağlanacağını duyurdu.

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile yapılan iş birliğiyle 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı sağlanacağını duyurdu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile anlaşan İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD), 3 bin kişiye ücretsiz kurs olanağı sunuyor. İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 7 adet sertifikalı kurs programı açılacağını dile getirdi.


Açılacak olan kurslar arasında ise; ön muhasebe, diksiyon, el işi, ahşap, fotoğrafçılık ve beden dili yer alıyor. İSTEAD ve İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener'in resmi internet sitesinden alınan başvurular, 2 Temmuz'da sona eriyor.


10 Temmuz'da eğitime başlayacak olan kurslar 10 gün sürecek. - İSTANBUL

Mert Şener, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:53 Kaynak: İHA

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