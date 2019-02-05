Son Dakika Haberleri: İstediği Kızı Vermedikleri İddiasıyla İntihar İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıktı

İstediği Kızı Vermedikleri İddiasıyla İntihar İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıktı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, istediği kızı vermediklerini öne sürüp, yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26), uzun uğraşlar sonucu indirildi.

İstediği Kızı Vermedikleri İddiasıyla İntihar İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıktı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, istediği kızı vermediklerini öne sürüp, yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26), uzun uğraşlar sonucu indirildi. Polisin ifadesi için merkeze götürdüğü A.Ç.'nin, başka olaydan arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Afyonkarahisar termal oteller bölgesinde meydana geldi. İstediği kızı vermedikleri gerekçesiyle bunalıma girdiği ileri sürülen A.Ç., yaklaşık 35 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne bilgi vererek, elektrik akımının kesilmesini istedi. TEİAŞ yetkilileri, önce Antalya bölge ardından Ankara'daki genel müdürlükle görüştükten sonra akımı kesti.

İKNA ÇABALARINI GERİ ÇEVİRDİ

Polis ve arkadaşlarının vazgeçirmek için uğraştığı A.Ç., ikna çabalarını kabul etmeyerek, daha yükseğe tırmandı. Olay yerine gelen müzakereci polis Özel Harekat memuru, itfaiye aracının merdiveniyle A.Ç.'nin bulunduğu noktaya doğru çıkarak, diyalog kurmaya çalıştı. Polis memuru, A.Ç.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekibi de gencin düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Sağlık görevlileri de müdahale için hazır bekledi.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Müzakereci polisin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği A.Ç., itfaiye aracının merdivenin ucundaki sepete binmek isterken, dengesini kaybedip, düşme tehlikesi geçirdi. Daha sonra sepete binen A.Ç., direkten indirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.Ç.'nin, başka olaydan arandığı ortaya çıktı. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, Afyon, Güncel
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