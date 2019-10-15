Son Dakika Haberleri: İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı
Son Dakika 3. Sayfa İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı

İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı

11 dakika önce

- İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldıRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir genç 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi ret edilince onaylatmak için silahına sarıldı.

- İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir genç 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi ret edilince onaylatmak için silahına sarıldı.

Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. 25 yaşında olduğu öğrenilen R.U., altın borcunu ödemek için bir bankaya kredi başvurusunda bulundu. Kredisi reddedilen R.U. bu kez eline aldığı silah ile kredisini onaylatmak istedi. Belinden çıkarttığı tabanca ile "80 bin lira borcum var. Krediyi onaylayıp, bu parayı bana havale edeceksiniz. Borcu ödeyeceğim. Yoksa hem sizi, hem kendimi vururum" diye bağırdı. Banka görevliler tarafından hemen boşaltılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek hiç kimse bankaya yanaştırılmadı. Daha sonra polisin yoğun çabaları üzerine ikna edilen R.U. gözaltına alındı.

İstediği kredi verilmeyince silaha sarıldı

Ardeşen, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
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