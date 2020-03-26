İstediği malzemelerin geldiğini gören 82 yaşındaki Türkün teyze gözyaşlarını tutamadı - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Türkün Uzun, istediği malzemeleri getiren polis ekiplerine teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı.

Balıkesir Valiliğinin koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye, polis, jandarma personellerince ve muhtarlıklar ile sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.

Aliçetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Işık Apartman'da ikamet eden Uzun ihtiyacı olan kolonya, dezenfektan ve gıda malzemeleri için 155'i aradı.

İstediği malzemelerin polis ekiplerince getirildiğini gören Uzun, göz yaşlarını tutamayarak, "Allah razı olsun, Allah size ömür, sağlık versin. Böyle hizmetler edesiniz bize. Allah yuvalarınıza mutluluk, vücutlarınıza sağlık versin. Çok teşekkür ederim." dedi.

Ekiplerde Uzun'a, "Biz her zaman sizlerin yanındayız, bizi her zaman arayabilirsiniz. Bugün aradım ayıp olur bir daha aramayayım diye düşünmeyin. Hem kendi hem de toplum sağlığı için dışarı çıkmayın. Sizin bizleri aramanız yeterli." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzun, şöyle konuştu:

"Evimde mikrop öldürücü hiçbir şey kalmaması üzerine Polis ihbar hattını aradım. Durumu anlattım. Allah razı olsun hemen getirdiler. Allah bizi bu salgın hastalıktan bir an önce kurtarsın. Sadece bizi değil bütün Müslümanları kurtarsın. Allah vatanımızı, milletimizi, askerlerimizi korusun. Allah bu salgına yakalanan hastalara da acil şifalar versin."