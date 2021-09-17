Üye Girişi
İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı - Son Dakika

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

17.09.2021 10:45

- İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı.

- İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

DENİZLİ - Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlenmek için gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G., hesabında fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G., önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtUldu.

Şüpheli Nuri G'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diye tepki gösterdi.

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı
İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı
İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı
İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

Pamukkale, Denizli, JASAT, Şarkı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı 10:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı 10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu 10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum 10:27 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı 10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı 09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
09:44 "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesi yayınlandı! Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, listedeki tek Türk Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi 09:35 Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi

Son Dakika Haberleri
10:59 Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor
10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı
10:45 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı
10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
10:28 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı
10:26 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum
10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı
09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
09:49 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı
Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor         
10:59
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı         
10:46
16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı         
10:28
Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor         
10:14
Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi         
09:58
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı         
09:50
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü         
22:23
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 11:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement