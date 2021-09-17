İstediği şarkı çalınmayınca, iş yeri sahibinin aracına kurşun yağdırdı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eğlenmek için gittiği eğlence merkezinde istediği şarkı çalınmayan Nuri G. (43), gelen hesabı da yüksek bulduğunu ileri sürüp, iş yerinin sahibinin içinde bulunduğu lüks otomobile tabancayla ateş açtı. Sadırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, Nuri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçen 14 Eylül'de Pamukkale ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlenmeye gelen Nuri G., iddialara göre istediği şarkı çalınmayınca iş yeri yetkilileri ile tartıştı. Nuri G., tartışmanın ardından eğlence merkezinden çıkıp, otomobiline bindi. Nuri G., otomobiliyle ayrılmadan önce iş yeri sahibinin içinde bulunduğu araca tabancasıyla 6 el peş peşe ateş edip, kaçtı. İş yeri sahibi olaydan, yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi.