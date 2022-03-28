İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı - Son Dakika
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İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

28.03.2022 22:19

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

EDİRNE - Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.

İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti. Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı - Son Dakika


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