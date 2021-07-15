İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı

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Sol bek transferi için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'un listesindeki isimlerden birisi de İsmail Köybaşı. Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki sol bek ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak hedefteki isimler daha farklı.

MALİYETLERİ ZORLUYOR

Fuentes, Dalberg ve Meling transferleri Trabzonspor'un bütçesini zorluyor. Çıkar yol bulunursa öncelik bu isimlerde ve İsmail bu sebeple bekletiliyor. Yabancı sayısının değişmesi ve maliyetinin düşük olması sebebiyle İsmail şu anda aranan kan konumunda ve kadroya kazandırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE İSPANYA

Kariyerine Gaziantep'te başlayan İsmail Köybaşı, 2009'da 5,5 milyon euroya Beşiktaş2a gitti. Ardından 2016'da Fenerbahçe'ye katıldı ve 2019'da Granada'ya transfer oldu. 2020'de Rizespor'a döndü ve bu sezon sözleşmesi bitti. İsmail, 28 kez de Milli Takım formasını terletti.