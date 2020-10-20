İstediği yerde inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı - Son Dakika

İstediği yerde inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı

20.10.2020 16:50
İstediği yerde inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolcu, isteği sürücü tarafından kabul edilmeyince frene bastı. İçinde yaklaşık 15 yolcu bulunan otobüs trafikte aniden dururken, sürücünün soğukkanlı davranışı faciayı önledi.Olay, dün öğle saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde yaşandı. Gebze Arapçeşme ile Eskihisar Mahalleleri arasında sefer yapan Mustafa Pak idaresindeki 41 J 4257 plakalı özel halk otobüsü, Güzeller Mahallesi'ne geldiği sırada, bir yolcu inmek istediğini söyledi. Sürücü Pak da durak dışında otobüsü durdurmayacağını bildirdi. Ancak sinirlenen yolcu, koltuğundan kalkıp, sürücünün yanına geldi ve Aç kapıyı ineceğim diye bağırdı. Direksiyonu tutmaya çalışan yolcu, sürücünün ısrarla yasak olduğunu ifade etmesi üzerine Arabayı durdur. Bana ceza yazsınlar dedi. Bu sırada da ayağını uzatarak, hareket halindeki otobüsün fren pedalına bastı. Yolun ortasındaki otobüs aniden durdu. Sürücü Mustafa Pak'ın soğukkanlı oluşu olası kazayı önledi. Pak, aracın kapılarını kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, adı açıklanmayan yolcuyu otobüsten indirdi.'CİDDİ SIKINTI YAŞANABİLİRDİ'

Sürücü Mustafa Pak, Bir özel hastanenin önünde, güzergah haricinde, durağımız olmamasına rağmen yolcu inmek istedi. Ben de durak harici yolcu indiremeyeceğimizi izah ettim. Buna rağmen koltuğundan kalkıp, yanıma geldi. Trafikte yaklaşık 30-40 kilometre hızla giderken, ayağıma basarak frene basmamı sağladı. Kafasını vuran, düşen olabilirdi. Ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi. Uyarılarıma rağmen aracı durdurmak için benimle boğuştu. Kendimden uzaklaştırmaya çalıştıkça, 'Durduracaksın', 'İndireceksin' şeklinde baskı yapmaya başladı. Araçtaki ikaz girişinden gasp ihbarı yaparak, konum gönderdim. Yolcu ile yaklaşık 20 dakika karşı karşıya kaldık. dedi. Pak, yolcu hakkında işlem yapılmadığını ifade ederek, Resmen 10-15 yolcu ile bizi arabanın içerisinde rehin aldı. O anda şikayetçi olamadık. Onu gönderdiler. Biz de normal işimize devam ettik. Kesinlikle gerekli her yere başvuracağım. Bu işin takipçisi olacağım. Şoför olarak bu tip insanlardan çok mustaribiz. Başımız çok ağrıyor. Biz ekmeğini alın teri ile kazanmaya çalışan insanlarız. Topluma hizmet ediyoruz. Biz kimsenin stres topu, kimsenin oyuncağı değiliz diye konuştu.


Halk Otobüsü, Mustafa Pak, Otobüs, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstediği yerde inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı - Son Dakika

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