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İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' - Son Dakika

İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''

14.12.2021 11:24

Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma yaşandı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt'ta yaşanan olayda taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''

Esenyurt, Taksi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' - Son Dakika
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