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'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ - Son Dakika

'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ

23.12.2021 11:47

ADANA'da Cumali Ö. (53), talep ettiği ilacın olmadığını söyleyen eczacı Ertuğrul Atalay'a (27) bıçak çekti.

ADANA'da Cumali Ö. (53), talep ettiği ilacın olmadığını söyleyen eczacı Ertuğrul Atalay'a (27) bıçak çekti. Atalay ile çalışanını tehdit eden Cumali Ö., çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, elinde reçete ve raporla eczaneye gelen Cumali Ö., uyuşturucu etkisi yapan ağrı kesici ilaçtan almak istedi. Eczacı Ertuğrul Atalay, ilacın kendilerinde olmadığını, depolardan da temin edemediklerini söyledi. Bunun üzerine Cumali Ö. ısrarlı tavırlar gösterip, daha sonra da cebinden çıkarttığı bıçağı Atalay'a salladı. Eczanedeki bir çalışanın araya girmesiyle dışarı çıkan Cumali Ö., kapının önünde de saldırgan tavırlarını sürdürüp, bıçağı sallamaya devam etti.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ SAPTANDI

Çevredekilerin müdahalesi sonrası Cumali Ö., tehditler savurarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Atalay, olayın ardından polis ekiplerini arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından kimliğini saptadığı Cumali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA ECZACI ODASI'NDAN KINAMA

Adana Eczacı Odası, yaptığı yazılı açıklama ile yaşananları kınadı. Yönetim Kurulu adına bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Ö. Mürsel Yalbuzdağ Eczacılar, eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Hastaların sağlığına kavuşması için çalışanlarımızla birlikte işlerimizi titizlikle yapıyoruz. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczacı Odası olarak saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz dedi.

ECZACI YAŞANANLARI ANLATTI

Adana'da talep ettiği ilacın olmadığını söyleyince Cumali Ö.'nün (53), bıçaklı saldırısına uğrayan eczacı Ertuğrul Atalay (27), yaşadıklarını anlattı. Sağlıkta şiddetin önlenmesini istediklerini kaydeden Atalay, 'Reçetedeki ilacı temin etmekte zorlanıyorduk. Bunu kendisine söylediğimizde, bir anda saldırdı. Tehditler savurarak dışarı çıktı ve elinde kesici alet vardı. Ağza alınmayacak sözler söyledi ve yaralama kastı vardı. Yoldan geçen insanlara ve esnafa da saldırdı. Daha sonra çevredekiler araya girdi ve bölgeden ayrıldı diye konuştu.

'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ
'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ
'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ
'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İSTEDİĞİN İLAÇ YOK' DİYEN ECZACIYA BIÇAK ÇEKTİ - Son Dakika
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