Son Dakika Haberleri: İstek Okulları Kurumsal Basketbol Ligi'nde

İstek Okulları Kurumsal Basketbol Ligi'nde

6 dakika önce

İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi'nde (CBL CorporateBasketballLeague) şampiyonluk için yarışacak.

İstek Okulları Kurumsal Basketbol Ligi'nde, System.String[]
İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, Kurumsal Basketbol Ligi'nde (CBL CorporateBasketballLeague) şampiyonluk için yarışacak.

Kurum çalışanlarının oluşturduğu basketbol takımlarının birbiriyle yarıştığı Kurumsal Basketbol Ligi2018-2019 sezonu başladı. BASF, TEB, Anadolu Hayat Emeklilik, Garanti Teknoloji ve Adidas takımlarıyla karşılaşan İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı, gerçekleştirdiği tüm müsabakaları kazanarak gruptan birinci çıktı. Grup liderliği ile birlikte TOP 16'ya kalan İSTEK Okulları, rakibinin belirlenmesinin ardından Anadolu Hayat Emeklilik ile gerçekleştirdiği maçı 74-63 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bu maçın ardından İSTEK Okulları Kurumsal Basketbol Takımı haftanın takımı seçilirken, haftanın koçu ve haftanın oyuncusu da İSTEK takımının içinden çıktı.

KURUMSAL BASKETBOL LİGİHAKKINDA

CBL CorporateBasketballLeague, iş dünyasında yer alan, spora gönül vermiş, yıllarca lisanslı veya sokakta basketbol oynamış şirket çalışanlarını; sosyalleşmek, şirketlerini temsil etmek, yoğun iş stresinden kurtarmak gibi sebeplerle bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu etkinliklerde çalışanlar sağlıklı bir atmosferde spor yapma imkanı bulurken çalışan-yönetici bir araya gelerek, kurumlar ile çalışanları arasındaki bağ ve sadakat güçleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:58 Kaynak: DHA

Adidas, Basf, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Adayı, 600 Yakınını İnşaat Halindeki Evlere Kaydettirip Seçimi Kazandı Gazeteci İsmail Küçükkaya: Yeni Lider Adayları Ortaya Çıktı Pençe Hava Harekatı PKK'nın Lider Kadrosu Temizlenene Kadar Sürecek Atatürk Havalimanı'ndan Son Uçuş Singapur'a Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 10:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstek Okulları Kurumsal Basketbol Ligi'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]