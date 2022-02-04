İSTEK Okulları'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için giriş sınavları başlıyor - Son Dakika

İSTEK Okulları, ortaokul ve lisede öğrenim görmek isteyen öğrenciler için giriş sınavlarının 12 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

İSTEK Okulları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için giriş sınavlarının başladığını açıkladı. Okulun konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında lise hazırlık sınıfı veya 9. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İSTEK Giriş Sınavı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında 5. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İSTEK Giriş Sınavı 13 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav, İSTEK Okullarının 22 kampüsünde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav başarısına göre belirli oranlarda burs verilecek. İngilizce muafiyet sınavında başarılı olamayanlar, hazırlık sınıfı bulunan kampüslerimizde hazırlık sınıfı okuyacak" denildi.