Son Dakika Haberleri: İstek Okulları'ndan 'Velilere Pekiyi'

İstek Okulları'ndan 'Velilere Pekiyi'

1 saat önce

İSTEK Okullarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri tarafından yürütülen toplum hizmeti projesi olan "Velilere Pekiyi" seminerleri 9 Ocak'ta başlıyor.

İstek Okulları'ndan 'Velilere Pekiyi', System.String[]
İSTEK Okullarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri tarafından yürütülen toplum hizmeti projesi olan "Velilere Pekiyi" seminerleri 9 Ocak'ta başlıyor.

İSTEK Okulları, tüm velileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla "Velilere Pekiyi" başlıklı bir dizi seminer düzenliyor.  Seminerlerde, bugünün dünyasında önemli olan birçok konu, alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınacak.

9 Ocak'ta yapılacak ve 3 Nisan'a kadar devam edecek seminerlerin ilk konuğu Dr. Nevin Dölek olacak.  İSTEK Semiha Şakir Okulları'nda gerçekleşecek seminerde "Ergeni Tanımak ve Ergenlerle İletişim" konusunu masaya yatırılacak.

Kontenjanla sınırlı olan seminerlere katılımın tüm velilere açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Seminer programı şu şekilde açıklandı:

12 Ocak - Erhan Ali Yılmaz "Mindfulness" - İSTEK Atanur Oğuz Okulları

23 Şubat - Av. Ünsal Özmestik "Siber Zorbalık, Psikolojik ve Hukuki Yaklaşımlar" - İSTEK Bilge Kağan Okulları

24 Şubat - Av. Ünsal Özmestik "Siber Zorbalık, Psikolojik ve Hukuki Yaklaşımlar" - İSTEK Uluğbey Okulları

14 Mart 2019 - Dr. Nevin Dölek "Ergeni Tanımak ve Ergenlerle İletişim" İSTEK Kaşgarlı  Mahmut Okulları

16 Mart - Prof. Dr. Acar Baltaş "Türk Usulü Başarı" - İSTEK Acıbadem Okulları

27 Mart - Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur "Evlilik Dansı" - İSTEK Belde Okulları

03 Nisan - Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur "Evlilik Dansı" - İSTEK Kemal Atatürk Okulları - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

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