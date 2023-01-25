İstek parça için öldürülen Onur Şener'in annesi: 'Program bitti' demiş neden zorladınız?

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Onur Şener'in annesi Leyla Şener "Oğlumu benden koparan bu canilere 'insan' diyemiyorum. 'Bir insanı yok ettiniz, kopardınız yavrusundan.' Size 'gidin program bitti' denmiş, neden zorladınız?" dedi.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.