İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI

21.03.2022 15:47

ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü.

ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülen Türkücü Azad Doğanay o anları anlattı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İSTEKLERİ OKUDUĞUM SIRADA BAŞKA BİR MASANDAN TEPKİ GELDİ

Yaşanan olayda sahnede darbedilen Sanatçı Azad Doğanay o anları anlattı, Biz cumartesi günü sahneye gittik Ataşehir'e. İşte istekler geliyor. İstekleri okuyoruz. O esnada bir tane eseri okuyordum. Başka masada kalabalık bir masada tepki aldım. Gelip bana müdahale etti. Tehdit ettiler. Ondan sonra masasına geçti ve oradan bana bardak fırlattı. Direkt zaten hedefi sahne. Mekan da devreye girmedi. Tek başımıza kaldık. Tek başımıza savaştık yani bu insanlarla.. Bıçaklar kullanıldı. Sözlü, sopalı, şişeler, bardaklar, sandalyeler, masalar hepsini bize fırlatılıyorlar. Kardeşim yaralandı. Ben yaralandım. Hastaneye falan götürdüler bizi. Kolu kırılan, işte kafası kırılan müşteriler onlar da oraya getirdiler. Sonra darp raporu ve iş görülmez raporu. Şikayetçi olduk. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. şeklinde konuştu.

ABİMİN ÜZERİNE ATLAYINCA BIÇAK KOLUMA GELDİ

Olayda bıçakla yaralanan Azad Doğanay'ın kardeşi Çetin Doğanay ise, 'O an ben abimin yanına gittim. Onlar da bıçakla saldırdı. Ben abimin üstüne atlayınca koluma geldi bıçak. Buradaki olan müşterilerde yaralandı. Şikayetçiyiz. ifadelerini kullandı.

İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI
İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI
İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI

YORUMLAR
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Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTEK PARÇA SÖYLERKEN SALDIRIYA UĞRAYAN AZAD DOĞANAY O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


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