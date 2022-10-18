İstek şarkı kavgası çıktı! Müşterinin kafasında sandalye kırıldı

Erkan Çaçen:

Ben şunu anlamıyorum daha önceki haberlerden etkilenip kahraman mı olmaya çalışıyorsunuz hadi diyelim karşı tarafın çoluğunu çocuğunu düşünmüyorsunuz kendi çocuğunuza çocuğunuza karşınıza bunu yapmaya ne hakkınız ver yahu delikanlı olmak için can vermeye değer mi ülkenizi bu kadar savunmasının içki içmeyin uyuşturucu içmeyin bunlar size pişman olacağınız şeyler yaptırır yapmayin