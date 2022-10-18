İstek şarkı kavgası çıktı! Müşterinin kafasında sandalye kırıldı - Son Dakika
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İstek şarkı kavgası çıktı! Müşterinin kafasında sandalye kırıldı

18.10.2022 10:03

Mersin'in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp meydan dayağı attılar. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda iddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

İSTEK ŞARKIYI SÖYLEMEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı.

KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriye restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte kavga anından kareler;

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Ben şunu anlamıyorum daha önceki haberlerden etkilenip kahraman mı olmaya çalışıyorsunuz hadi diyelim karşı tarafın çoluğunu çocuğunu düşünmüyorsunuz kendi çocuğunuza çocuğunuza karşınıza bunu yapmaya ne hakkınız ver yahu delikanlı olmak için can vermeye değer mi ülkenizi bu kadar savunmasının içki içmeyin uyuşturucu içmeyin bunlar size pişman olacağınız şeyler yaptırır yapmayin Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstek şarkı kavgası çıktı! Müşterinin kafasında sandalye kırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstek şarkı kavgası çıktı! Müşterinin kafasında sandalye kırıldı - Son Dakika
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