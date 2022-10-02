Son dakika haberi... 'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... 'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybetti

02.10.2022 20:40
Son dakika haberi... 'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre 'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybettiANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı.

'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybetti

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında keydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'İstek şarkı sözünü' bilmediği için darbedilen müzisyen hayatını kaybetti - Son Dakika

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