İşten ayrılınca bunalıma girdi, ailesine mektup yazıp intihar etti

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Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti!

Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar

İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu