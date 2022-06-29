Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

29.06.2022 10:47

Gelen son dakika haberlerine göre Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralıZONGULDAK Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesinde sürücüsünün otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak 30 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesinde sürücüsünün otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak 30 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 ER 945 plakalı otomobili yoldan çıkarak 30 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Ali Aladağ kazada ağır yaralanırken E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altında alınan Ali Aladağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aladağ'ın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından Aladağ'ın cenazesi toprağa verilecek.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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