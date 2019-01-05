İşten Çıkarılacağı Korkusuyla Avm Terasına Çıkarak İntihara Kalkıştı
1 saat önce
Sivas'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak intihara kalkıştı.
Sivas
'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Gültepe
Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. isimli kadın, işten çıkarılacağını öğrenince AVM'nin teras katına çıkarak aşağıya atlamak istediğini söyledi. AVM içerisinde panik yaşanırken 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın, güvenlik güçleri ve AVM yöneticileri tarafından güçlükle ikna edilerek binanın içerisine alındı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
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